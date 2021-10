VIDEO – Inter-Udinese 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Udinese, anticipo mattutino dell’undicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



RIECCO IL TUCU! – Inter-Udinese 2-0 nell’anticipo mattutino dell’undicesima giornata di Serie A. L’Inter ritrova una vittoria che in casa in campionato mancava da oltre quaranta giorni. Nel lunch match i nerazzurri dominano il primo tempo ma non riescono a sfondare, perché l’Udinese si chiude in maniera molto fitta. Al 25′ ha l’occasione del vantaggio Nicolò Barella, che ci prova diverse volte e quando becca la porta trova la gran parata di Marco Silvestri. Lo 0-0 di Inter-Udinese regge sino all’ora di gioco, poi su palla giocata da Alessandro Bastoni fa velo Ivan Perisic per favorire la corsa di Joaquin Correa, che sfrutta il buco lasciato dalla genialata del compagno e da sinistra si accentra saltando Bram Nuytinck per poi piazzare il destro vincente. Subito dopo il Tucu libera in area Edin Dzeko, controllo in area e miracolo di Silvestri con Walace che mura la ribattuta di Denzel Dumfries. Al 68′ a dare l’assist a Correa è proprio Dumfries, un altro che aveva bisogno di un episodio per sbloccarsi, controllo a centro area e destro sotto la traversa per il bis. Non segnava dalla seconda giornata a Verona l’argentino, che fa di nuovo doppietta proprio come al Bentegodi. L’Udinese segna all’82’ con Gerard Deulofeu, ma c’è un fuorigioco di Destiny Udogie ed è tutto inutile.

Video con gli highlights di Inter-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.