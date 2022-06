VIDEO – Inter, tutto esaurito in sede: ecco le tre certezze sul calciomercato

Il viavai nella sede dell’Inter nelle ultime ore dimostra che in casa nerazzurra non si vuole perdere tempo. Tra agenti, dirigenti e intermediari vari, le operazioni di mercato vanno avanti con un tempismo a dir poco interessante. E si possono segnalare almeno tre certezze da tenere in considerazione tanto in entrata quanto in uscita. Di seguito il video dell’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato a Milano per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).