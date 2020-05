VIDEO – Inter, tris al Real Madrid e prima Coppa dei Campioni. Poi il bis

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 maggio 1964. Battendo 3-1 il Real Madrid al Prater di Vienna la squadra di Herrera conquistava la sua prima Coppa dei Campioni: nello stesso giorno, un anno dopo, farà il bis a San Siro contro il Benfica.



GIORNO DI GLORIA PER LA GRANDE INTER – Cinquantasei anni fa l’Inter batteva 3-1 il Real Madrid nella finale della Coppa dei Campioni 1963-1964. Al Prater di Vienna l’avversario è il fortissimo Real Madrid, già vincitore delle prime cinque edizioni della manifestazione, ma la i nerazzurri non si fanno intimorire dal blasone degli spagnoli e giocano una partita magistrale. Sandro Mazzola apre le marcature con un gran tiro da fuori al 43′, poi raddoppia al 62′ Aurelio Milani. I blancos accorciano con Felo al 70′, ma un errore difensivo permette a Mazzola di presentarsi ancora davanti al portiere e firmare la sua doppietta per il 3-1 conclusivo a un quarto d’ora dal termine. La squadra allenata da Helenio Herrera apre un ciclo anche a livello internazionale, con il primo trofeo nerazzurro fuori dai confini italiani. Curiosamente, proprio un anno dopo, concederà il bis a San Siro, battendo 1-0 il Benfica e confermando la Coppa dei Campioni. Di seguito il video di Inter-Real Madrid dall’account YouTube “TheGreatOneInterist”.