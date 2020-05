VIDEO – Inter, trionfo in Coppa UEFA: Lazio stesa a Parigi, eurogol Zanetti

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 6 maggio 1998. La Coppa UEFA si decide in una finale unica e per la Lazio non c’è scampo: Zamorano, Zanetti e Ronaldo danno il trionfo alla squadra di Simoni.



FINALE A SENSO UNICO – Ventidue anni fa l’Inter batteva 0-3 la Lazio nella finale di Coppa UEFA 1997-1998. Al Parc des Princes di Parigi i nerazzurri bissano l’ultimo atto della competizione, ma rispetto all’anno prima con lo Schalke 04 è gara secca. Anche l’esito è diverso, perché dopo cinque minuti Diego Pablo Simeone lancia Ivan Zamorano che prende il tempo alla difesa biancoceleste e fulmina Luca Marchegiani. Ronaldo prende la traversa con una splendida conclusione dal limite, per i capitolini sono guai grossi ogni volta che l’Inter attacca. Zamorano aumenta il colpo dei legni con un palo, ma al 60′ fa la sponda ai venti metri per il siluro di Javier Zanetti, che a differenza dei suoi compagni di squadra trova nella traversa un alleato a favore. Gol magnifico, il più bello della carriera per quello che diventerà il capitano dell’Inter. Passano dieci minuti e arriva il sigillo più atteso, quello di Ronaldo: Francesco Moriero lo serve in posizione regolare e per Marchegiani non c’è niente da fare, come quasi sempre successo in quel periodo nell’uno contro uno il brasiliano salta il portiere e segna a porta vuota. Nel finale espulsi Taribo West e Matias Almeyda, ma a quel punto la partita è già chiusa. Per l’Inter è la terza Coppa UEFA in sette anni, dopo i trionfi del 1991 e 1994. Di seguito il video di Lazio-Inter dall’account YouTube dell’UEFA.