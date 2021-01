VIDEO – L’Inter trionfa nel derby in 9: Julio CÃ©sar eroico sul rigore al Milan

VIDEO – L’Inter trionfa nel derby in 9: Julio César eroico sul rigore al Milan

Julio César

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 24 gennaio 2010. I nerazzurri conquistano uno dei derby più celebri della storia. Milan battuto 2-0 in 9 contro 11, con Julio Cesar che para anche un rigore. Riviviamo quella sfida indimenticabile.

INARRESTABILI – Il 24 gennaio 2010 Inter e Milan tornano a sfidarsi. Il precedente porta i rossoneri a provare un dilaniante desiderio di vendetta. Ma neanche stavolta Leonardo riuscirà a fermare la squadra destinata, nel giro di 5 mesi, a vincere tutto. Come ogni volta, il derby inizia con una fase di studio da entrambe le parti. Ma bastano 10′ all’Inter per rompere l’inerzia e passare già in vantaggio. Diego Milito ingaggia un duello con Ignazio Abate su un lancio dalla trequarti. Il laterale rossonero prova l’intervento di testa, ma finisce per facilitare il Principe, che poi in diagonale trafigge Dida. L’1-0 toglie ogni nervosismo alla squadra di José Mourinho, ma ci pensa Gianluca Rocchi ad alzare il contrasto. Al 26′ Wesley Sneijder applaude ironicamente l’arbitro per un’ammonizione a Lucio: Rocchi non ci pensa due volte a mostrare il rosso diretto al 10 olandese.

CONTRO TUTTI – Tuttavia l’inferiorità numerica non abbatte l’Inter, che nella ripresa raddoppia addirittura. Al 65′ Goran Pandev pennella una punizione perfetta dai 20 metri, che si infila vicino all’incrocio per il 2-0 Inter. I nerazzurri controllano perfettamente la gara, ma al primo minuto di recupero (su 5) il Milan guadagna un rigore. Lucio stoppa un tiro nella propria area con una mano, da distanza estremamente ravvicinata. Anche qui l’arbitro Rocchi non ha dubbi: secondo giallo per il brasiliano, Inter in 9, rigore al Milan. Dal dischetto Ronaldinho sfida il connazionale Julio Cesar, per tentare di riaprire la sfida. Il rossonero piazza un tiro angolato e a mezza altezza, ma l’Acchiappasogni blocca con estrema nonchalance. Si chiude così il secondo derby vincente dell’Inter nella stagione 2009/10, che si può rivivere nel video YouTube di “Blueyes1870”: