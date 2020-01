VIDEO – Inter, tridente magico: Zamorano-Baggio-Ronaldo, 6-2 al Venezia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 10 gennaio 1999. Con il magico tridente formato da Zamorano (tripletta), Ronaldo (doppietta) e Baggio i nerazzurri vincono 6-2 contro il Venezia.

PIÙ CHE CALCIO, TENNIS – Ventuno anni fa l’Inter batteva 6-2 il Venezia nella sedicesima giornata di Serie A 1998-1999. Ronaldo segna subito su calcio di rigore, concesso per un fallo di mano dopo appena due minuti, ma Filippo Maniero pareggia al 19′ con un gran tiro al volo. L’1-1 lagunare è però soltanto un fuoco di paglia, la squadra di Mircea Lucescu è in un pomeriggio di gala e regala prodezze al pubblico del Meazza. Al 24′ splendida triangolazione fra il tridente proposto dal tecnico rumeno e tocco d’esterno destro di Roberto Baggio per il nuovo vantaggio dell’Inter, prima dell’intervallo è Ivan Zamorano a fare altri due gol e portare il risultato sul 4-1 (28′ e 41′). Il cileno, pochi secondi dopo l’inizio della ripresa, fa anche tripletta di testa su cross di Baggio. A chiudere il set tennistico ci pensano ancora Ronaldo (destro a incrociare al 71′) e Maniero (doppietta pure per lui all’89’). È una rara giornata completamente positiva, in un campionato difficile. Di seguito il video di Inter-Venezia dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.