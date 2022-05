VIDEO – Inter tra entrate e uscite: ecco i nomi e la strategia per il calciomercato

Inter già al lavoro da tempo e in largo anticipo in vista dell’apertura della sessione estiva del calciomercato. La strategia nerazzurra, che terrà conto di tante uscite e altrettante entrate, è ben definita. Di seguito il video del servizio del collega Andrea Paventi per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).