VIDEO – Inter-Torino, l’ultimo precedente: tris e Lukaku in doppia cifra

Manca sempre meno al ritorno in campo dei nerazzurri dopo il pareggio del Bentegodi contro il Verona. Domani, alle ore 21:45, è in programma infatti il fischio d’inizio di Inter-Torino. Riviviamo insieme, tramite gli highlights, l’ultimo incrocio tra le due squadre, in Piemonte, con il trionfo nerazzurro grazie a un secco 0-3.

SETTE SU SETTE – Dopo la vittoria in rimonta a San Siro contro il Verona, il 23 novembre 2019 i nerazzurri guidati da Antonio Conte, sfidano in trasferta il Torino. Sotto una fitta pioggia, i nerazzurri passano in vantaggio dopo soli dodici minuti grazie al sesto centro in campionato del numero dieci argentino Lautaro Martinez. A raddoppiare ci pensa poi al 32′ l’olandese Stefan de Vrij. Nella ripresa ancora dominio nerazzurro, con l’arrivo anche della terza rete segnata da Romelu Lukaku, che gli permette di andare anche in doppia cifra. Una vittoria che mostra tutta la capacità dell’Inter di Antonio Conte, nella prima parte della stagione, di giocare e vincere in trasferta: questo risultato, infatti, regala la settima vittoria su sette partite disputate lontano da San Siro. In vista del ritorno, Inter-Torino, in programma domani sera allo stadio Bentegodi, ecco di seguito gli highlights della partita di andata.

Fonte: Youtube – Canale ufficiale Inter