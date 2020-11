VIDEO – Inter-Torino 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lukaku Lautaro Martinez Inter-Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Inter-Torino, match dell’ottava giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



LA RIMONTA DELLA SCOSSA? – Inter-Torino 4-2 nell’ottava giornata di Serie A. Inter inguardabile per un’ora, poi sotto di due gol si risveglia e la ribalta. Il Torino perde nel riscaldamento Andrea Belotti, e a fine primo tempo Simone Verdi (entrambi per infortunio). Tuttavia, a venti secondi dalla fine del secondo minuto di recupero, su palla persa da Alexis Sanchez i granata segnano, con un sinistro piazzato di Simone Zaza. L’inizio di ripresa dei nerazzurri è horror, con tre falli commessi in novanta secondi. Fa ancora peggio Ashley Young, che all’ora di gioco entra scoordinato e anziché il pallone colpisce Wilfried Singo. L’arbitro non se ne accorge, ma dopo aver fischiato punizione dalla parte opposta del campo viene richiamato dal VAR e dà rigore. Dal dischetto trasforma l’ex Cristian Ansaldi con una botta potente. 0-2 al 62′, ma cinque minuti dopo l’incontro è incredibilmente di nuovo pari. Sanchez, dopo una traversa colpita da Romelu Lukaku, risolve una mischia in area accorciando al 64′. Subito dopo Lukaku prende il palo, ma nulla si può frapporre fra il belga e il pareggio al 67′, quando tocca da mezzo metro su cross basso proprio del cileno. A dieci minuti dalla fine Nicolas Nkoulou stoppa il pallone e poi calcia Achraf Hakimi: l’assistente segnala un fuorigioco scandaloso, il VAR fa giustizia dando il netto rigore all’Inter: Lukaku è glaciale e fa doppietta, 3-2. Il Torino crolla del tutto all’89’: Ivan Perisic serve Lukaku, cross in area e tap-in di Lautaro Martinez. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.