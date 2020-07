VIDEO – Inter-Torino 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Torino, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DODICI MINUTI PER IL SECONDO POSTO – Inter-Torino 3-1 nella trentaduesima giornata di Serie A. L’Inter mette da parte le tante difficoltà e stavolta la rimonta è a suo favore. Contro il Torino i nerazzurri però non cancellano il masochismo, perché al 17′ su corner destinato a uscire sul fondo Samir Handanovic va in un’inutile presa alta, il pallone gli sfugge nell’area piccola e Andrea Belotti non perdona mettendo dentro. Errore incredibile del portiere sloveno, ennesimo gol regalato dall’Inter. All’intervallo la situazione sembra nerissima per la squadra di Antonio Conte, che però riemerge dagli spogliatoi con altra voglia. Subito il pareggio: al 49′ cross da destra, sponda di Lautaro Martinez e Ashley Young col destro infila la porta granata. Passano due minuti, su corner battuto corto lo stesso Young fa uno scavetto per Alexis Sanchez che di testa appoggia al centro, dove l’incornata di Diego Godin completa il ribaltone. Non è finita, perché al 61′ su palla recuperata da Sanchez parte un contropiede che Lautaro Martinez, al limite dell’area, chiude con un destro che si impenna dopo una deviazione di Gleison Bremer, decisiva per ingannare il proprio portiere. Belotti prova a riaprirla ma prende la traversa, il finale è senza storia. Inter al secondo posto, a pari punti con la Lazio (ma con differenza reti migliore) e a -8 dalla Juventus. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.