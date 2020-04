VIDEO – L’Inter dei tedeschi schianta lo Sporting, è finale di Coppa UEFA

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 24 aprile 1991. Contro lo Sporting CP sono due dei tre tedeschi, Klinsmann e Matthaus, a segnare i gol che valgono la qualificazione alla finale di Coppa UEFA, poi vinta sulla Roma.

PENULTIMO ATTO – Ventinove anni fa l’Inter batteva 2-0 lo Sporting Clube de Portugal nel ritorno delle semifinali di Coppa UEFA 1990-1991. L’andata a Lisbona si è chiusa sullo 0-0, perciò per i nerazzurri c’è solo un risultato utile, la vittoria. La partenza è decisiva per portare a proprio favore il risultato, con le reti maturate entrambe nel corso del primo tempo. Al quarto d’ora fallo su Alessandro Bianchi e calcio di rigore che Lothar Matthaus trasforma con la sua solita potenza. Venti minuti dopo calcio d’angolo battuto sul secondo palo, respinta iniziale del portiere Tomislav Ivkovic su tiro di Nicola Berti e ribattuta in rete di Jurgen Klinsmann: è il 2-0 e il gol della tranquillità. La squadra di Giovanni Trapattoni raggiunge così la finale di una competizione UEFA, cosa che all’Inter non accadeva dal 1972 contro l’Ajax in Coppa dei Campioni: ad attenderla c’è un’altra italiana, la Roma, che ha vinto 2-1 contro i danesi del Brondby. Di seguito il video di Inter-Sporting CP dall’account YouTube “Michael Beshay”.