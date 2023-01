VIDEO – Inter, la Supercoppa Italiana fa tappa ad Appiano Gentile

La Supercoppa Italiana ha fatto tappa ad Appiano Gentile, prima di essere portata al quartier generale dell’Inter dove è stata posta nella sala dei trofei. In attesa di mostrarla lunedì sera a San Siro, in occasione di Inter-Empoli.

TAPPA – Nella giornata di ieri, la Supercoppa Italiana ha fatto tappa ad Appiano Gentile. Oggi, attraverso i propri canali social ufficiali, l’Inter ha pubblicato il video di ieri dove – in occasione dell’allenamento per preparare la sfida contro l’Empoli – è stata anche scattata una foto commemorativa della vittoria. Ora il trofeo si trova nella sala dei trofei e lunedì sera è attesa a San Siro per celebrare con i tifosi ancora una volta la conquista.

Questo il video pubblicato su Twitter dai nerazzurri.