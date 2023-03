VIDEO − L’Inter suona la carica: i gol più belli contro la Juventus!

L’Inter suona la carica per il big match da giocare domani sera in Serie A contro la Juventus (vedi articolo): non una partita qualsiasi e i nerazzurri lo sanno bene. Per il Derby d’Italia bisogna dare il tutto per tutto. E l’Inter ha voluto pubblicare un video che evoca tanti ricordi.

VIDEO − L’Inter, domani sera alle ore 20:45, ospiterà a San Siro la Juventus. Non una partita qualsiasi, ma il Derby d’Italia che da sempre viene vissuto dai tifosi nerazzurri e bianconeri in modo diverso. Così allora l’Inter, alla vigilia del big match, ha voluto suonare la carica pubblicando su Twitter un video capace di evocare tanti ricordi: «In vista di Inter-Juventus rivediamo i gol più belli segnati in campionato dai nerazzurri 📹.

In vista di #InterJuventus rivediamo i gol più belli segnati in campionato dai nerazzurri 📹#ForzaInter — Inter (@Inter) March 18, 2023

Fonte: Twitter Inter