VIDEO – Inter-Strasburgo, storica rimonta nella corsa alla Coppa UEFA

Bergomi Pagliuca Coppa UEFA Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 9 dicembre 1997. A San Siro i nerazzurri siglano una storica rimonta, sconfiggendo 3-0 lo Strasburgo e passando ai quarti di Coppa UEFA.

FRANCIA CONTRO – L’Inter incontra lo Strasburgo agli ottavi di Coppa UEFA 1997-1998. In quella edizione è la seconda rivale francese consecutiva per i nerazzurri. Ai sedicesimi di finale l’avversario era il Lione: 1-2 all’andata a San Siro, 1-3 al ritorno in Francia. E contro lo Strasburgo l’impresa richiesta all’Inter è ancora più ostica. All’andata il Racing (soprannome del club francese) ha infatti vinto 2-0, al ritorno è quindi necessaria un’impresa ai limiti dell’impossibile. Ma i nerazzurri sono determinati, e già al 13′ hanno l’occasione per passare in vantaggio. Youri Djorkaeff conquista un rigore, ma Ronaldo lo sbaglia: il portiere para, e la palla finisce pure sul palo. Ma al 27′ il brasiliano si fa perdonare: punizione indiretta dai 35 metri, il Fenomeno raccoglie il tocco, si aggiusta il pallone e trova un destro potente da fuori area per l’1-0. A inizio ripresa si pareggiano i conti: 2-0 firmato da Javier Zanetti con uno splendido tiro di esterno dal limite, al volo. La rimonta si completa poi al 73′: Diego Simeone improvvisa un numero circense al limite, salta due avversari in area e trova il diagonale mancino per il 3-0. L’Inter passa così ai quarti di finale, dove troverà lo Schalke 04. Nel video YouTube di “TheGreatOneInterist” tutti gli highlights della partita: