VIDEO – Inter straripante a Roma: anche Obinna a segno nel poker!

Obinna Roma-Inter 0-4

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 ottobre 2008. A Roma contro i giallorossi è poker nerazzurro: oltre alla doppietta di Ibrahimovic e al gol di Stankovic, segna anche Victor Obinna.

POKER – Roma-Inter del 19 ottobre 2008 è una sfida tra le prime due potenze della Serie A. Dal 2006 sono loro a contendersi ogni titolo in territorio nazionale, e gli scontri diretti sono partite estremamente tirate. Ma non in questo caso. I nerazzurri passano in vantaggio già dopo sei minuti: su un lungolinea dalla difesa, Zlatan Ibrahimovic scatta sulla linea del fuorigioco e salta Doni all’altezza del vertice destro dell’area, con un pallonetto morbido. Nel corso della prima frazione la Roma ha diverse occasioni per agguantare il pareggio, ma la porta di Julio Cesar rimane immacolata. E così due minuti dopo il fischio d’inizio della ripresa, arriva il raddoppio, ancora con Ibrahimovic grazie a un bel mancino a incrociare da dentro l’area. Due gol a inizio di entrambe le frazioni demoralizzano i giallorossi, e i nerazzurri dilagano. Al 54′, sugli sviluppi di un corner, Dejan Stankovic segna un gol dei suoi: destro in contro balzo dal limite, che si infila sotto l’incrocio. Due giri di orologio, e arriva gloria anche per Victor Obinna, la prima e unica in nerazzurro. Il nigeriano riceve palla sulla corsia destra, e poi si accentra fino al limite dell’area, da cui scocca un sinistro letale che non lascia scampo a Doni. Dopo 56 minuti di gioco l’Inter è già sullo 0-4, e la partita finisce virtualmente. Nel video YouTube di “Campioniditalia16” tutto il resoconto della gara: