VIDEO – Inter storica a Highbury: 0-3 all’Arsenal, Toldo para un rigore

Julio Ricardo Cruz Juventus-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 17 settembre 2003. Alla prima gara dei gironi di Champions League, i nerazzurri annichiliscono l’Arsenal ad Highbury. Rotonda vittoria per 0-3, e gloria anche per Toldo, che para un rigore.

PERFEZIONE – La sfida tra Arsenal e Inter, disputata ad Highbury il 17 settembre 2003, rasenta la perfezione in una partita di calcio. Sostanzialmente tre gli elementi che collimano per arrivare a questa definizione. In primis, è una vittoria di coppa in trasferta. Secondo, il risultato: 0-3 secco, punteggio rotondo e senza passivo. Terzo, i padroni di casa rimangono a 0 anche a causa di un rigore parato. Ma andiamo con ordine. Gli uomini di Hector Cuper iniziano con un buon ritmo, e si indiavolano dopo venti minuti. Al 22′ Julio Cruz salta Jens Lehmann con un pallonetto sull’uscita, da posizione defilata. Due minuti dopo, la gioia si replica. Cross dalla sinistra, a centro area la palla viene a malapena spizzata e prosegue la corsa verso destra. Ma qui è appostato Andy van der Meyde, che scarica in porta un magnifico destro al volo. Alla mezz’ora, un Arsenal stordito avrebbe l’occasione per riaprire la gara, grazie al rigore procurato da Marco Materazzi. Ma Francesco Toldo neutralizza Thierry Henry, e il punteggio rimane 0-2. Verrà arrotondato da Obafemi Martins al 41′, che raccoglie un assist di Emre Belozoglu al limite e trafigge Lehmann per la terza volta. Nel video YouTube di “Omar Diallo” tutti gli highlights della gara: