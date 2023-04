VIDEO – Inter, squadra in partenza da Milano in direzione Empoli!

Inter in partenza questo pomeriggio in treno da Milano in direzione Empoli dove domani alle 12:30 la squadra allenata da Simone Inzaghi sfiderà la formazione di Paolo Zanetti.

IN PARTENZA – Domenica 23 aprile alle 12:30 andrà in scena la sfida numero trenta tra Inter ed Empoli in Serie A. I nerazzurri hanno collezionato 22 vittorie contro i toscani: nessuna squadra del massimo campionato ne ha ottenute di più dei nerazzurri, a pari merito con la Roma. Di seguito il video della partenza dei nerazzurri dalla stazione di Milano in direzione Empoli.

Fonte: Pagina Twitter [Inter]