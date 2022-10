VIDEO – Inter, niente riposo: squadra in campo vista Barcellona

Niente riposo per l’Inter, rientrata ad Appiano Gentile dopo la vittoria di ieri in trasferta contro il Sassuolo. Giocatori già in campo per il primo allenamento in vista della partita di mercoledì a Barcellona.

PREPARAZIONE – Non c’è tempo per fermarsi a godersi la vittoria contro il Sassuolo: in casa Inter si scende già in campo per preparare la difficile partita di mercoledì in contro il Barcellona. Una sfida dalla quale passa una grossa fetta di speranze di qualificarsi agli ottavi di finale della UEFA Champions League. La società ha pubblicato il video con alcuni spezzoni dell’allenamento di oggi, il primo in vista di mercoledì.

Qui sopra il video pubblicato dal club nerazzurro sul proprio profilo Twitter ufficiale.