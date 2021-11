VIDEO – Inter-Spezia, l’ultimo precedente: due ex nerazzurri la risolvono

In attesa di Inter-Spezia di domani, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre a San Siro. Partita decisa dalle reti segnate dai due ex nerazzurri Romelu Lukaku e Achraf Hakimi.

ULTIMO PRECEDENTE – Il 20 dicembre 2021 a San Siro va in scena Inter-Spezia, ultimo precedente giocato in campionato dalle due squadre a Milano. Una partita che si sblocca soltanto nel secondo tempo, quando Lautaro Martinez lancia Achraf Hakimi in velocità, il marocchino entra in area e di destro infila Provedel sul primo palo. Il raddoppio arriva al 71′, quando Nzola colpisce di mano su un cross di Stefano Sensi. Romelu Lukaku si presenta sul dischetto e batte il portiere avversario portando i nerazzurri sul 2-0. Un gol che si rivelerà fondamentale, dal momento che al 94′ arriva la rete della bandiera segnata da Piccoli, proprio prima del triplice fischio finale.

INTER-SPEZIA 2020-2021: I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – grazie al canale YouTube ufficiale della società nerazzurra – l’ultimo Inter-Spezia giocato in campionato e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera alle 18.00.

Fonte: Inter, canale ufficiale YouTube