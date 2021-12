VIDEO – Inter-Spezia 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Spezia, anticipo pomeridiano della quindicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



BEL SUCCESSO – Inter-Genoa 2-0 nell’anticipo pomeridiano della quindicesima giornata di Serie A. L’Inter risolve in scioltezza la pratica turno infrasettimanale e accorcia di altri due punti sulla vetta. I nerazzurri si presentano senza Alessandro Bastoni, oltre ai già assenti Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia. Nonostante l’emergenza difensiva non soffrono mai, anche per il 5-3-2 dello Spezia che attacca pochissimo. Al 36′ crolla il muro, con un tocco di Danilo D’Ambrosio prolungato da Lautaro Martinez per la botta centrale di Roberto Gagliardini. Ancora una volta a segno contro le squadre liguri il centrocampista. Prima dell’intervallo serve anche Samir Handanovic, un prodigio su colpo di testa di Kelvin Amian da angolo. Poco dopo il riposo Joaquin Correa quasi spacca la traversa, con un destro potentissimo. Rigore per l’Inter, con tiro di Lautaro Martinez respinto di mano dal difensore dello Spezia Jakub Kiwior, all’esordio. Dagli undici metri va lo stesso argentino ed è il 2-0 al 58′. Poi Ivan Provedel è determinante nell’evitare il tris di Hakan Calhanoglu, al termine di un’ottima azione corale. Per l’Inter è il quarto successo consecutivo in tutte le competizioni, il 2-2 di stasera del Napoli in casa col Sassuolo (vedi articolo) fa sì che ora sia -2.

Video con gli highlights di Inter-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.