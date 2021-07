VIDEO − Inter, Socios anticipa l’annuncio: «IM MORE THAN FAN»

Socios anticipa l’annuncio del nuovo rapporto di collaborazione con l’Inter. La nota applicazione, infatti, sarà main sponsor dei nerazzurri al posto di Pirelli.

PREANNUNCIO − Mancano pochi minuti per l’annuncio ufficiale del matrimonio tra Inter e Socios.com. I nerazzurri, dopo 26 anni di Pirelli, hanno deciso di iniziare una nuova era con la nota applicazione per tifosi. Essa porterà nelle casse dell’Inter 20 milioni a stagione, diventando la terza squadra di Serie A per maggiori ricavi dopo Juventus e Fiorentina (vedi articolo). Intanto, Socios.com ha pubblicato sul proprio account Twitter un filmato in cui anticipa l’annuncio della nuova collaborazione con il club campione d’Italia. Nel video, infatti, appare la scritta «IM MORE THAN FAN», con il noto “IM” che ha fatto da slogan dell’Inter tricolore. Di seguito il video.