VIDEO – Inter, sfida sul Capodanno cinese per...

VIDEO – Inter, sfida sul Capodanno cinese per de Vrij e due compagni: chi vincerà?

Condividi questo articolo

Photo 192013177

In casa Inter proseguono le celebrazioni per il Capodanno cinese. Tre nerazzurri, vale a dire Darmian, de Vrij e Radu, si sono sfidati in un simpatico quiz. Chi avrà vinto? Di seguito il video YouTube del club nerazzurro

SFIDA – L’Inter, in onore di Suning, celebra il Capodanno cinese. Tre nerazzurri, vale a dire Matteo Darmian, Stefan de Vrij e Ionut Radu, si sono sfidati in un simpatico quiz: chi ne saprà di più? Di seguito il video per scoprirlo.