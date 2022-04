VIDEO – Inter, senti Allegri: «Dybala con Lautaro Martinez? È ancora nostro…»

Allegri non vuole pensare al calciomercato estivo della sua Juventus, che perderà Dybala. In direzione Inter, magari? L’allenatore bianconero viene interpellato sull’ipotetica coppia con Lautaro Martinez (in ottica nerazzurra). Di seguito il video con un estratto delle dichiarazioni di Allegri dopo Juventus-Fiorentina di Coppa Italia ai microfoni di Sky Sport

TANDEM ARGENTINO – A Milano il futuro di Lautaro Martinez (vedi video) è in dubbio, ma a Torino quello di Paulo Dybala è già certo. Nel senso che è certo che dalla prossima stagione l’attaccante argentino non vestirà più la maglia bianconera. Una decisione presa e annunciata, a cui anche l’allenatore Massimiliano Allegri si è dovuto arrendere. Allegri, però, per il momento si gode l’ultimo mese da calciatore della Juventus di Dybala. Dribblando l’ipotesi che il suo numero 10 si trasferisca all’Inter a parametro zero. E che giochi in coppia con il suo connazionale Lautaro Martinez anche a Milano. Mercato nerazzurro – in entrata ma anche in uscita – permettendo…

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).