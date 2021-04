VIDEO – Inter-Sassuolo, l’ultimo precedente: 3-3 rocambolesco a San Siro

In attesa di Inter-Sassuolo di domani (vedi QUI la possibile formazione), riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre a San Siro, terminato per 3-3 con una rocambolesca rimonta nel finale

PAREGGIO ROCAMBOLESCO – Il 24 gennaio 2020 allo stadio San Siro va in scena Inter-Sassuolo, l’ultimo precedente giocato a Milano dalle due squadre. I nerazzurri, in piena lotta Scudetto con la Juventus, affrontano la squadra allenata da Roberto De Zerbi. Una partita in cui succede letteralmente di tutto. A passare in vantaggio sono gli ospiti, che al 4′ trovano il gol grazie a un’azione conclusa in rete da Francesco Caputo. La rimonta nerazzurra però non si fa attendere e arrivano due gol nel finale di primo tempo: il primo su rigore di Romelu Lukaku. Il secondo nel recupero, firmato da Cristiano Biraghi. Nella ripresa i nerazzurri hanno una grandissima occasione per chiudere i conti, ma Roberto Gagliardini manda incredibilmente il pallone sulla rete a un passo dalla porta lasciata sguarnita da Consigli. All’81’ Ashley Young commette una grandissima ingenuità, commettendo un fallo di mano che porta al rigore per i neroverdi. Domenico Berardi si presenta sul dischetto e trasforma per il 2-2. Pochi minuti dopo, però, è Borja Valero a segnare la rete del rinnovato vantaggio dell’Inter. Quando la partita sembra ormai sui binari giusti per la squadra di casa e avviata verso la vittoria, un’incertezza della retroguardia nerazzurra porta al 3-3 definitivo firmato da Magnanelli. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa della partita di domani.

Fonte: Youtube – Canale ufficiale Inter