VIDEO – Inter-Sassuolo 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Sassuolo, recupero della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL FILOTTO È SERVITO – Inter-Sassuolo 2-1 nel recupero della ventottesima giornata di Serie A. L’Inter vince la decima partita consecutiva in campionato e va a +11 sul Milan secondo. Col rimaneggiato ma volenteroso Sassuolo i nerazzurri ci mettono dieci minuti a sbloccare: cross di Ashley Young e colpo di testa vincente dell’implacabile Romelu Lukaku. Ventunesimo gol in Serie A per il belga, ancora una volta decisivo. In finale di tempo contatto fra Filip Djuricic e Milan Skriniar nell’area neroverde, ma l’arbitro Massimiliano Irrati non segnala nulla. Fa proseguire anche al 67′, su una trattenuta di Stefan de Vrij ai danni di Giacomo Raspadori: sul contropiede seguente Lukaku manda in porta Lautaro Martinez, che incrocia per il raddoppio. Protesta il Sassuolo, ma il VAR certo non può intervenire su situazioni del genere. A cinque minuti dalla fine contrasto anche qui dubbio fra Djuricic e Young, la palla finisce a Hamed Junior Traoré che con un gran destro a giro dimezza lo svantaggio. Il finale però è più dell’Inter, che si divora tre volte il tris. Prima Alexis Sanchez alza troppo un pallonetto, poi Achraf Hakimi è altruista e anziché tirare crossa per nessuno, quindi annullato il 3-1 a Lukaku (fuorigioco). Poco male, di rischi veri non ce ne sono e i tre punti arrivano lo stesso. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.