VIDEO – Inter-Sassuolo 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Sassuolo, posticipo pomeridiano della ventiseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL GRANDE DISASTRO – Inter-Sassuolo 0-2 nel posticipo pomeridiano della ventiseiesima giornata di Serie A. Un’Inter imbarazzante prima e autolesionista poi non solo non sfrutta il pari del Milan a Salerno, ma perde in casa sprecando una chance enorme. Già l’avvio col Sassuolo è tremebondo, con un paio di buchi terrificanti che i neroverdi non sfruttano. Ma quando all’8′ Hakan Calhanoglu si fa scippare in maniera dubbia il pallone da Domenico Berardi ecco il primo colpo da KO: palla giocata su Giacomo Raspadori, tiro dal limite e 0-1. Pessimo il tentativo di parata di Samir Handanovic, che si fa passare la conclusione (non irresistibile) sotto le gambe. Lo scempio peggiore arriva al 26′: Hamed Junior Traoré crossa con troppo spazio, Gianluca Scamacca è solissimo e di testa raddoppia. L’Inter resta ferma (soprattutto Ivan Perisic) a chiedere un fuorigioco che non c’è, il Sassuolo festeggia. E al 38′ Berardi potrebbe fare il tris, con un tiro sulla traversa a Handanovic ancora battuto (stavolta almeno si era tuffato…). Dopo l’intervallo entrano Edin Dzeko e Denzel Dumfries, il primo al 58′ si fa murare da Andrea Consigli. Il portiere, come spesso accade contro l’Inter, è prodigioso e nega il gol ancora a Dzeko di testa e di piede (qui arriva un fuorigioco dubbio). Gli sprechi continuano, da parte di Dzeko e dell’inguardabile Lautaro Martinez (clamoroso, da due passi). Ma il Sassuolo potrebbe fare tris due volte con Giacomo Raspadori e chiude con pochi rischi (e un gol annullato a Stefan de Vrij).

Video con gli highlights di Inter-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.