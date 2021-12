VIDEO – Inter Santa Clues, missione al fotofinish: un aiutante a sorpresa

Inter Santa Clues è il nuovo prodotto firmato Inter Media House in occasione del periodo natalizio. La missione partita qualche settimana fa sta per concludersi. Per i tifosi nerazzurri, Marco Materazzi è l’aiutante per scovare l’ultimo indizio. Di seguito il video pubblicato dai canali social del Club nerazzurro

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale