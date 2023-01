VIDEO − Inter-Sampdoria Women 4-0, Serie A Femminile: gol e highlights

Inter-Sampdoria Women 4-0. Vittoria delle nerazzurre allo stadio Breda contro le ragazze di Cincotta. Match senza storia con protagoniste Polli e Chawinga (vedi pagelle). Buon inizio di 2023 per la squadra di Guarino, che è ripartita con una vittoria in campionato e col passaggio del turno in Coppa Italia. Di seguito video e highlights del match di Serie A Femminile

VITTORIA NETTA − L’Inter Women si è sbarazzata della Sampdoria per 4-0. Apre le danze Polli al 30′ con una bella incornata su assist di Karchouni. Poi è la stessa centrocampista francese a chiudere il primo tempo sul raddoppio. Nella ripresa, stesso canovaccio: ovvero, dominio Inter. Si aggiungono alla festa del gol prima Chawinga al 49′ e poi Robustellini al minuto 67. Di seguito video e highlights del match di Serie A Femminile.

Fonte: canale YouTube del club nerazzurro