VIDEO – Inter-Sampdoria, tutto nella ripresa: Ronaldo chiude a modo suo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 5 aprile 1998. L’Inter festeggia alla grande la vittoria nella semifinale d’andata di Coppa UEFA, e in campionato rifila un netto 3-0 alla Sampdoria. Cauet proprizia l’autorete che porta al vantaggio, e Sartor trova subito la prima gioia in nerazzurro. Arrotonda Ronaldo, con il più caratteristico dei suoi gol. Ecco tutti gli highlights della partita.

SUL VELLUTO – Inter-Sampdoria del 5 aprile 1998 arriva dopo la vittoria contro lo Spartak Mosca in settimana, nella semifinale d’andata della Coppa UEFA 1997/98. Obiettivo di Luigi Simoni è sbrigare velocemente la pratica, così da potersi concentrare sul turno successivo (big match contro la Roma). Nel primo tempo Ronaldo e Diego Simeone confermano lo stato di grazia in cui imperversano, e vanno entrambi vicini al vantaggio. Per i gol bisogna però attendere la ripresa. Ivan Zamorano segna subito, servito magistralmente da Ronaldo, ma è fuorigioco. Al 50′, finalmente, si può esultare: Ronaldo passa orizzontalmente davanti all’area e serve Benoit Cauet in arrivo dalla destra. Il francese entra in area e scocca un tiro, che il blucerchiato Hugo devia fatalmente in porta. Passano due minuti, e si torna a festeggiare, per il primo gol con l’Inter di Luigi Sartor. Il difensore imposta il dai-e-vai assieme a Zé Elias, che lo lancia verso l’area. Sartor mantiene il possesso nonostante il contrasto di un avversario e poi infila facilmente Ambrosio. Il doppio svantaggio restituisce animo alla Sampdoria, ma la retroguardia nerazzurra regge. All’87’ la partita si chiude definitivamente, con il gol che più di tutti appartiene a Ronaldo. Su un filtrante dalle retrovie, il brasiliano taglia l’area, superando ed aggirando il portiere per poi appoggiare in porta il 3-0 finale. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della patita: