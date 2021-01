VIDEO – Inter-Sampdoria e la rimonta gloriosa: da 0-2 a 3-2 in 5′!

Recoba Vieri Martins Inter-Sampdoria

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 9 gennaio 2005, i nerazzurri ribaltano lo 0-2 della Sampdoria con tre gol in cinque minuti allo scadere.

DUE VOLTE SOTTO – Inter-Sampdoria del 9 gennaio 2005 è la partita simbolo valsa il soprannome di “Pazza” alla squadra nerazzurra. Fino all’83’, sembra una gara maledetta. Per contare le occasioni che capitano ai nerazzurri non basta un pallottoliere. Al tempo stesso, però, i blucerchiati arrivano due volte dalle parti di Francesco Toldo e segnano entrambe le volte. Sono topici i momenti dei gol della Sampdoria: il vantaggio arriva appena prima dell’intervallo, con un diagonale letale di Max Tonetto al 44′. E il raddoppio arriva all’83’, con Vitali Kutuzov che chiude perfettamente un contropiede. A sette minuti dal novantesimo, la partita sembra chiusa, e diversi tifosi iniziano ad abbandonare San Siro con l’Inter che perderebbe l’imbattibilità stagionale. Ma in realtà comincia un’altra gara.

IL RIBALTONE! – All’88’ Obafemi Martins riesce finalmente a segnare, con un tocco di trivela dentro l’area. La Sampdoria arretra, l’Inter capisce che può affondare il colpo. A inizio recupero, il nigeriano veste i panni dell’assist-man. Su un pallone destinato a uscire sul fondo, riesce a ributtarla a centro area in acrobazia: Christian Vieri trova il 2-2, che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti. Ma il meglio deve ancora venire. Due minuti dopo l’assedio nerazzurro continua, e nell’area della Sampdoria arriva l’ennesimo cross, che viene però allontanato. Dejan Stankovic sarebbe pronto a ribadire in rete, ma viene superato dal pallone, ed è costretto a girarsi. E così può vedere Alvaro Recoba appostato dietro di lui, e accomodare il pallone giusto per il letale mancino dell’uruguaiano. Il 3-2 fa esplodere San Siro, regalando subito la partita alla storia. Questi gli highlights di Inter-Sampdoria nel video YouTube di “markuzz89”.