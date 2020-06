VIDEO – Inter-Sampdoria, l’ultimo precedente: trionfo a Genova

Manca sempre meno a questa sera, quando alle ore 21.45 arriverà il fischio d’inizio di Inter-Sampdoria, che sancisce ufficialmente la ripresa della Serie A per entrambe le squadre dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Riviviamo insieme, tramite gli highlights, l’ultimo incrocio tra le due squadre, a Genova, con il trionfo nerazzurro.

SESTA DI FILA – Dopo cinque vittorie consecutive, frutto di un grande inizio di campionato, il 28 settembre 2019 i nerazzurri guidati da Antonio Conte sono ospiti della Sampdoria allo stadio Marassi di Genova. La sfida si mette subito bene per la squadra ospite, che nel giro di due minuti (al 20′ e al 22′) trovano due reti che spezzano il morale della squadra di casa. Ad andare in gol sono Stefano Sensi (indisponibile per la sfida di questa sera) e Alexis Sanchez. Proprio il cileno, nella ripresa, lascerà i compagni di squadra in 10 a causa del secondo cartellino giallo della sua partita, dovuto a una simulazione in area di rigore. Proprio questo episodio rischia di cambiare le sorti della partita: in superiorità numerica la squadra dell’allora tecnico Eusebio Di Francesco trova fiducia e anche la rete, al 55′, grazie a Jankto. Nonostante un po’ di sofferenza, i nerazzurri chiudono definitivamente i giochi dopo 6′ minuti grazie alla rete di Roberto Gagliardini. In vista del ritorno, Inter-Sampdoria, in programma questa sera, di seguito gli highlights della partita di andata.

Fonte: YouTube – Canale ufficiale Inter