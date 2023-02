VIDEO – Inter-Sampdoria 2-1, Coppa Italia Primavera: gol e highlights

Inter-Sampdoria, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera, si è conclusa con una vittoria per i ragazzi nerazzurri per 2-1: questo il video con i gol e gli highlights del match.

GOL E HIGHLIGHTS – È terminata per 2-1 la partita di Coppa Italia Primavera giocata tra Inter e Sampdoria. Decisiva per la vittoria dei padroni di casa sono stati i gol di Curatolo al 22′ e Stankovic al 45′. In rete per i giovani blucerchiati Montevago al 77′. A seguire il video con gli highlights della partita.

Fonte: YouTube Inter