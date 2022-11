VIDEO – Inter saluta San Siro con una valanga di gol: Dimarco ne fa due!

L’Inter ha riscattato la sconfitta con la Juventus stracciando il Bologna a San Siro. I nerazzurri, dopo l’iniziale e sfortunato svantaggio, si rimettono in carreggiata con la prodezza di Dzeko (vedi articolo) e in seguito mettono a segno altre cinque reti. Il club nerazzurro ripropone tutte le reti in tre minuti

VALANGA – L’Inter ha salutato San Siro prima della sosta Mondiale nel migliore dei modi battendo il Bologna con un netto 6-1. La squadra di Simone Inzaghi va in svantaggio ma reagisce subito con Edin Dzeko e poi non si ferma con la doppietta di Dimarco e i gol di Lautaro Martinez, Gosens e Calhanoglu. Il club nerazzurro su Twitter ripropone tutte le reti in tre minuti.

3 minuti x 6 gol e tante emozioni! 🤩

Qui gli highlights di #InterBologna 📹#ForzaInter pic.twitter.com/lAgZQOioPC — Inter (@Inter) November 10, 2022

Una bella serata a San Siro ricca di gol ed emozioni.