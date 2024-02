VIDEO – Inter-Salernitana, Lautaro Martinez e compagni salutano tifosi d’eccezione!

Inter-Salernitana è la partita che andrà in scena tra pochissimo (ore 21.00) a San Siro, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Inzaghi ha scelto di non sottovalutare per niente l’impegno facendo scelte ben precise. Intanto i suoi ragazzi arrivano allo stadio e salutano dei piccoli tifosi

SALUTI – Inter-Salernitana è la partita che si gioca questa sera a San Siro, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, che martedì affronterà l’Atletico Madrid di Diego Simeone nell’andata degli ottavi di Champions League, non sottovaluta per niente l’impegno con la squadra di Fabio Liverani, ultima in classifica, scegliendo i suoi uomini migliori. Intanto la squadra nerazzurra, capitanata da Lautaro Martinez, arriva allo stadio e saluta come di consueto alcuni piccoli tifosi.

Questo il video pubblicato su Twitter.