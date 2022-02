VIDEO – Inter-Roma, l’ultimo precedente: tris da campioni d’Italia

In attesa di Inter-Roma di domani sera, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre a San Siro. Partita vinta in campionato (domani sarà Coppa Italia) per 3-1 grazie alle reti di Marcelo Brozovic, Matias Vecino e Romelu Lukaku.



ULTIMO PRECEDENTE – Il 12 maggio 2021 a San Siro va in scena Inter-Roma, ultimo precedente giocato (in campionato) dalle due squadre a Milano. Una partita che si mette bene fin dall’inizio per i nerazzurri, che passano in vantaggio grazie Marcelo Brozovic dopo soli 11 minuti. I nerazzurri, da campioni d’Italia, si divertono e regalano spettacolo raddoppiando poi con Matias Vecino al 20′. Al 31′ riaprono le marcature i giallorossi grazie a Mkhitaryan e nella ripresa il ‘futuro ex’ Edin Dzeko colpisce il palo. Nel finale, ci pensa Romelu Lukaku a chiudere il match siglando il definitivo 3-1.

INTER-ROMA 2020-2021: I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – nel video del canale YouTube ufficiale della società nerazzurra – l’ultimo Inter-Roma giocato (in campionato) e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera alle 20.45, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.