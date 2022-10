VIDEO – Inter-Roma, ultimo precedente a San Siro: 3-1 sull’ex Mourinho

Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Roma, che vedrà i nerazzurri impegnati contro i giallorossi a San Siro. Nel video il precedente dello scorso anno giocato tra le mura di casa: un 3-1 a José Mourinho in occasione del suo ritorno – da avversario – a San Siro.

TRIS – Mancano poche ore a Inter-Roma, gara valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate a San Siro, il 23 aprile 2022, è arrivata proprio una vittoria per i nerazzurri. A decidere le reti di Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez che permisero alla squadra di Simone Inzaghi di avere la meglio sull’ex Mourinho. A proposito di ex, l’unico gol dei giallorossi arrivò dai piedi di Henrikh Mkhitaryan, che questa sera affronterà la sfida con la maglia dell’Inter.

Questo il video con gli highlights del precedente giocato nella stagione 2021-2022 a Milano, dall’account YouTube della Lega Serie A.