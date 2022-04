VIDEO – Inter-Roma (Serie A), l’ultimo precedente: passerella da campioni

In attesa di Inter-Roma di domani sera, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre in campionato a San Siro. Partita vinta per 3-1 dai nerazzurri già campioni d’Italia grazie alle reti di Marcelo Brozovic, Matias Vecino e Romelu Lukaku. Ecco il video.



ULTIMO PRECEDENTE – Il 12 maggio 2021 a San Siro va in scena Inter-Roma, ultimo precedente giocato in Serie A dalle due squadre a San Siro. I nerazzurri già campioni d’Italia si presentano con la quarta maglia e a inaugurarla ci pensa Marcelo Brozovic che all’11 con il piatto deposita in rete la palla dell’1-0, prima di lasciarsi andare ad un’esultanza esilarante. Raddoppia poi Matias Vecino con un destro dal limite che vale il 2-0. Prima della fine della prima frazione di gioco ci pensa invece Mkhitaryan a riaprire il match segnando il 2-1, che viene poi chiuso definitivamente al 90′ da Romelu Lukaku che chiude un contropiede lanciato da Achraf Hakimi.

INTER-ROMA (SERIE A) 2020-2021: I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – nel video del canale YouTube ufficiale del club nerazzurro – l’ultimo Inter-Roma giocato in Serie A allo stadio San Siro e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera.