VIDEO – Inter straripante: contro la Roma arriva la quinta Coppa Italia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 11 maggio 2006. Nella finale di ritorno della Coppa Italia 2005/06 l’Inter annichilisce la Roma. Il primo tempo termina 2-0 con reti di Cambiasso e Cruz. Arrotonda Martins nel secondo tempo, prima del gol giallorosso di Nonda.

SECONDA DI FILA – L’11 maggio 2006 l’Inter vince la seconda Coppa Italia consecutiva, la quinta (fino ad allora) della sua storia. L’avversario in finale è ancora la Roma, che arriva a Milano con un vantaggio. L’andata si è infatti conclusa sull’1-1, pertanto al ritorno basta anche un pareggio (con almeno gol) ai giallorossi per vincere il trofeo. Ma al 6′ il destino sorride già all’Inter. Adriano gestisce alla grande un possesso a centrocampo, nascondendo il pallone agli avversari e servendo Javier Zanetti sulla destra. Il capitano avanza e piazza un cross ad uscire, che si incontra con Esteban Cambiasso all’altezza della lunetta. Il Cuchu trova un meraviglioso sinistro al volo che non lascia scampo a Doni e vale l’1-0. Il raddoppio dell’Inter arriva alla parte opposta del primo tempo, verso la fine. Al 47′ Dejan Stankovic e Julio Cruz confezionano il 2-0, in transizione. Il Drago serve l’argentino con un tocco leggero a superare l’ultimo difensore, lasciando campo aperto al Jardinero, che salta anche Doni prima di insaccare il 2-0. Il 3-0 che chiude virtualmente la gara arriva al 76′. Obafemi Martins serve Cruz al centro dell’area, ma l’argentino perde un tempo di troppo, facendosi recuperare da Doni e da un difensore. Sul possesso incerto si avventa proprio Martins, che insacca di potenza. Rimane vano il gol di Shabani Nonda all’80’: la Coppa Italia è ancora nerazzurra! Nel video YouTube dell’Inter si può rivivere per intero la partita: