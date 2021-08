VIDEO – Inter, ritornano anche gli ultimi: Barella e non solo in campo

Nella giornata di oggi, hanno raggiunto il ritiro dell’Inter anche gli ultimi nazionali rimasti, ovvero Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Tutti e tre oggi già in campo per allenarsi.

RITORNATI – L’Inter, finalmente, è al gran completo in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi, infatti, oggi ha potuto incontrare per la prima volta anche i tre giocatori rimasti dopo le vittorie di EURO 2020 e Copa América: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Come mostrato in una clip video pubblicata dai canali social ufficiali della società nerazzurra, i tre non hanno perso tempo e sono scesi subito in campo ad Appiano Gentile per allenarsi e trovare la forma ottimale in vista dell’inizio della nuova Serie A, a San Siro contro il Genoa.