VIDEO – Inter di rimpallo contro il Verona, Cambiasso fa gol e assist: 4-2

Esteban Cambiasso

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 26 ottobre 2013. I nerazzurri accolgono il Verona a San Siro, e vincono 4-2. Esteban Cambiasso gioca un ruolo decisivo in tre gol.

RIMPALLI – Si può dire che l’Inter sconfigga il Verona, nella sfida del 26 ottobre 2013, sfruttando alla grande i rimpalli negli ultimi sedici metri. Lo si può vedere già al minuto nove, quando Esteban Cambiasso batte un angolo dalla sinistra. Il cross del Cuchu pesca Jonathan completamente libero in area: il brasiliano batte al volo, ma la palla entra in rete solo grazie alla deviazione decisiva di Moras. E il copione non cambia dopo tre minuti, con un altro angolo battuto da Cambiasso, stavolta dalla destra. Sullo spiovente in area segue un batti e ribatti, che viene risolto alla fine da Rodrigo Palacio, che insacca direttamente dalla linea di porta. Al 32′ il Verona riesce ad accorciare le distanze, con un bel sinistro di Martinho sulla corsa: Juan Carrizo si allunga ma non può nulla. Al 38′ arriva anche il 3-0 Inter, e stavolta è Cambiasso a trasformare in gol un tocco sporco di Palacio destinato al fondo. Nella ripresa al 56′ arriva il poker, servito da Rolando, ancora su un pallone sporco in area da calcio d’angolo. La partita ormai langue, e a nulla serve il 4-2 siglato da Romulo al 71′. Nel video YouTube dell’Inter tutti gli highlights della gara: