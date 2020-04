VIDEO – L’Inter rimonta il Cagliari, si guadagna la finale di Coppa UEFA

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 12 aprile 1994. Nel derby di Coppa UEFA contro il Cagliari si riparte dalla sconfitta dell’andata, ma la squadra di Marini riesce nella rimonta e va in finale.

RIMONTA COMPLETATA – Ventisei anni fa l’Inter batteva 3-0 il Cagliari nel ritorno delle semifinali di Coppa UEFA 1993-1994. Si riparte dalla sconfitta per 3-2 nella partita d’andata: al Sant’Elia KO in maniera rocambolesca nel finale, dopo essere stati in vantaggio per due volte e fino a dieci minuti dal termine. I nerazzurri di Gianpiero Marini sono costretti a vincere, per non perdere anche l’ultimo obiettivo di una stagione disastrata. Al 38′ arriva il vantaggio, calcio di rigore per fallo di mano di Marco Sanna e Dennis Bergkamp trasforma battendo Valerio Fiori. Nella prima parte di ripresa l’Inter chiude la pratica qualificazione, ancora Bergkamp decisivo per portare su di sé la difesa sarda e servire a Nicola Berti l’assist per il facile 2-0 al 55′, nove minuti dopo contropiede sempre orchestrato dall’olandese, palla a rimorchio per il connazionale Wim Jonk e il 3-0 chiude i giochi. In finale c’è il Casino Salisburgo. Di seguito il video di Inter-Cagliari dall’account YouTube “CALCIOSARDO”.