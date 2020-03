VIDEO – Inter ricorda PeirÃ² nel giorno della scomparsa: “Ciao e grazie”

VIDEO – Inter ricorda Peirò nel giorno della scomparsa: “Ciao e grazie”

Condividi questo articolo

Dopo la notizia della scomparsa di Joaquín Peirò, ex storico giocatore dell’Inter, all’età di 84 anni (vedi articolo), la società nerazzurra tramite i propri canali social ha voluto dedicargli un video per omaggiarlo.

FILASTROCCA – “Dalla filastrocca al gol al Liverpool, se ne va Peirò, un simbolo della grande Inter. Ciao Joaquín e grazie!”. Con queste parole il profilo ufficiale “Twitter” della società nerazzurra ha voluto omaggiare l’ex giocatore spagnolo, scomparso oggi all’età di 84 anni. Parole accompagnate da un video con le sue più belle giocate in maglia nerazzurra, per ricordarlo e omaggiarlo in questo triste giorno.