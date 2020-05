VIDEO – L’Inter dei record si prepara alla festa: sei gol al Bologna e -7

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 21 maggio 1989. La squadra dei record di Trapattoni trionfa in casa del Bologna: sei gol a sette giorni dal decisivo scontro diretto contro il Napoli.

LA GOLEADA PRIMA DELLA FESTA – Trentuno anni fa l’Inter batteva 0-6 il Bologna nella ventinovesima giornata di Serie A 1988-1989. Vittoria roboante per la squadra di Giovanni Trapattoni, ormai lanciata verso il trionfo in campionato. Alla mezz’ora il centrocampista rossoblù Renato Villa salva un gol fatto sulla linea di porta con la mano, inevitabile l’espulsione e il calcio rigore trasformato da Lothar Matthäus. È nella ripresa che i nerazzurri si scatenano: Ramon Diaz segna a porta vuota al 53′ e fa doppietta al 67′, in mezzo tocca ad Aldo Serena al 64′ in pallonetto e all’83’ indisturbato su lancio di Matthaus. A quattro minuti dal termine chiude il set tennistico Gianfranco Matteoli, con una battuta all’incrocio dei pali che sancisce lo 0-6 finale. Complice la contemporanea vittoria del Napoli per 4-1 sul Torino restano sette i punti di vantaggio sul secondo posto, con lo scontro diretto in programma il 28 maggio come prima chance per chiudere i giochi. E si sa bene come andò. Di seguito il video di Bologna-Inter dall’account YouTube “SerieAclassics”.