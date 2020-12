VIDEO – Inter: “Qual è il vostro gol preferito tra questi del 2020?”

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter ha pubblicato una selezione di gol segnati dai giocatori della squadra nerazzurra nel 2020 chiedendo ai tifosi quale sia il loro preferito

GOL – L’Inter ha selezionato 5 gol segnati dai propri giocatori nel 2020. Si tratta dei gol segnati rispettivamente da Marcelo Brozovic nel Derby Inter-Milan, Romelu Lukaku in Genoa-Inter, Achraf Hakimi in Inter-Bologna, Nicolò Barella in Cagliari-Inter e Lautaro Martinez in Hellas Verona-Inter. Potete votare il vostro preferito con un’emoji sotto a questo tweet.