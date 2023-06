VIDEO – Inter, qual è il miglior gol di maggio? Tutti i candidati

Come ogni mese, anche stavolta è arrivato il momento di votare il miglior gol di maggio tra prima squadra, Primavera e Inter Women. Tantissimi gol, uno più bello dell’altro, e con tantissimi protagonisti.

GOAL OF THE MONTH – Un mese importante e pieno di soddisfazioni per l’Inter, come la vittoria nella doppia sfida contro il Milan in semifinale di Champions League, ma non solo. Tra i candidati per il mese di maggio, il gol di Hakan Calhanoglu in Verona-Inter, Edin Dzeko in Milan-Inter semifinale di andata di Champions League, il gol di Henrikh Mkhitaryan sempre contro il Milan, Romelu Lukaku contro il Sassuolo, ma anche di Francesco Pio Esposito, di Tabitha Chawinga e di tanti altri protagonisti.

Fonte: Canale YouTube [Inter]