VIDEO – Inter, prosegue la preparazione ad Appiano Gentile prima del Lens

Prosegue la preparazione estiva dell’Inter ad Appiano Gentile al “Suning Training Centre”. Si avvicina anche la terza amichevole contro il Lens (QUI le ultime).

IN ALLENAMENTO – L’Inter di Simone Inzaghi non pensa al mercato ed è totalmente concentrata sul campo dove anche oggi ha svolto l’allenamento in vista della prossima amichevole, quella contro il Lens in programma sabato 23 luglio alle 18:30.

Di seguito il video dell’allenamento di oggi.