VIDEO – L’Inter procede con cautela: valutazione per evitare altri infortuni

Gli infortuni stanno mettendo in difficoltà l’Inter e in particolare Simone Inzaghi, che ha già perso alcuni dei suoi uomini migliori. A questi rischia di aggiungersi anche Lautaro Martinez (vedi video). In casa nerazzurra adesso si vogliono evitare altri forfait simili. Di seguito il video con il servizio del collega Andrea Paventi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).