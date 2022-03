VIDEO – Inter Primavera, partitella speciale con un calciatore d’eccezione

L’Inter Primavera ha svolto oggi un allenamento speciale con un ‘ospite’ d’onore in campo. Un ex eroe del Triplete è sceso in campo insieme a loro

OSPITE D’ECCEZIONE – L’Inter Primavera ha svolto oggi un allenamento speciale con un ‘ospite’ d’eccezione in partitella. Un ospite che ha tolto per un attimo le vesti di allenatore per rimettere la casacca e gli scarpini: stiamo ovviamente parlando di Christian Chivu, tecnico della Primavera ed ex eroe del Triplete.

Chivu è sceso in campo e ha giocato insieme ai suoi ragazzi. E ancora ricorda bene come si fa.