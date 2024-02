VIDEO – Inter, prima dell’Atletico Madrid una vera carica… esplosiva!

L’Inter si prepara a un’altra grande notte di Champions League. Domani alle 21 a San Siro andrà in scena la sfida di andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid, da poco arrivato a Milano. Su Twitter il club nerazzurro fomenta i tifosi con un video a dir poco esplosivo

LAVA NERAZZURRA – L’Inter di Simone Inzaghi, prima in campionato, si appresta a vivere un’altra grande notte europea ospitando l’Atletico Madrid a San Siro nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il club nerazzurro fomenta la tifoseria con un video motivazionale carico di esplosività (in tutti i sensi), accompagnato da queste parole: “In natura, certi eventi sono imprevedibili. Altri necessari e altri ancora inspiegabili. Ma tutti hanno il potere di emozionarci. Ci fanno sentire il cuore in gola, anche solo per un istante. Ci uniscono gli uni con gli altri anche quando sembriamo distanti. O semplicemente ci fanno perdere la voce. Ma proprio quando siamo convinti di aver visto tutto scopriamo che davanti a certi spettacoli ci si può ancora meravigliare. Momenti che diventano istanti irripetibili. Kawah è l’unico vulcano al mondo che erutta lava blu, lo stesso fenomeno che si ammira in ogni cuore nerazzurro“.

Questo il video pubblicato su Twitter.