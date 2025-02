VIDEO – L’Inter presenta Zalewski in versione ‘hacker’! Ultimate code

L’Inter ha presentato in video Nicola Zalewski, tramite il canonico filmato di presentazione realizzato da Inter Media House.

FILMATO – Nicola Zalewski ha vissuto degli ultimi giorni molto intensi e positivi. Sabato è arrivato Milano in serata, per poi esordire il giorno dopo nel derby contro il Milan, con un assist di petto e al bacio per la rete del pareggio di Stefan de Vrij. Due giorni fa le visite mediche suppletive, per poi parlare davanti ai canali ufficiali del club nerazzurro. Oggi il club di Viale della Liberazione, tramite Inter Media House, ha realizzato il solito filmato di presentazione quando arriva un nuovo giocatore. Zalewski, di cui ha parlato pochi minuti fa a Inter-News.it Zibi Boniek, ha vestito le panni dell’hacker in “Ultimate Code”:

ESORDIO ASSOLUTO – Nicola Zalewski ha esordito nel migliore dei modi. È stato decisivo in una partita molto sentita e complicata. Il suo assist è stato intelligente in un momento della partita dove non sempre si è lucidi. Come sottolineato dalla società è un bravissimo ragazzo ma soprattutto intelligente. Da esubero alla Roma, a potenziale arma segreta nelle mani di Simone Inzaghi. Il polacco è arrivato al posto di Tajon Buchanan, che nel frattempo si è presentato in conferenza stampa al Villarreal.